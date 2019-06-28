Güven Bana Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana geldi! Güven Bana başvuru formu, son bölüm izle

Tamer Karadağlı 'nın sunumuyla hafızalara kazınan Güven Bana yarışması Müge Anlı ile ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Sadece bilmek değil güvenmenin de önemli olduğu yarışmada güvenen kazanıyor. Güven Bana son bölüm izle. Güven Bana başvuru formu…

GÜVEN BANA YARIŞMA FORMATI

Bilinen tüm bilgi yarışmalardan farklı olarak bu yarışmada güvenmeden para kazanmak neredeyse imkansız. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacılar bilgi düzeyinin yanı sıra diğer yarışmacıyla güvenleriyle de sınanıyorlar. Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

GÜVEN BANA SON BÖLÜM İZLE

2 koltuk ve 2 yarışmacının yer aldığı formatta, toplamda 1 Milyon TL'lik büyük ödül bulunuyor. Bu yarışmacılar ilk etapta soruları cevaplıyor ve doğru cevaplar neticesinde kasada paralarını arttırıyor. Ardından köşelerine çekilen yarışmacılar, tekrar soruları görmek için yavaş yavaş sunucunun olduğu alana doğru ilerliyor. Bu esnada butona basıp yarışmadan çekilmek isteyen yarışmacı, kasadaki tüm parayı tek başına alabiliyor. Ancak 2 yarışmacı anlaşıp daha fazla para kazanabilir ve paraları ortak şekilde bölüşebilirler.

GÜVEN BANA YARIŞMASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'nin yeni yarışması Güven Bana başvuruları başladı. Aileler ile birlikte katılım sağlanacak yarışmaya sadece bilgisine güvenenler katılmıyor. Stres ve heyecanın hat safhada olduğu Güven Bana ilk bölümüyle 27 Haziran'da ekranlara geldi. İzleyiciler Güven Bana başvurularını araştırmaya başladı.

GÜVEN BANA BAŞVURU FORMU