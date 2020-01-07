"Güven Damgası" almaya hak kazanan eTicaret siteleri belli oldu

Eticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) üyesi olan ePttAVM, Arçelik, Modanisa, Sahibinden, Gittigidiyor gibi markalar Güven Damgası'nı almaya hak kazanan ilk 12 şirket içinde yer aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile, Türkiye'de ilk güven damgasını alan eTicaret siteleri duyuruldu. Resmi Gazete'de 6 Haziran 2017 tarihinden yayınlandıktan sonra hazırlanmasında sektör paydaşları ile birlikte ETİD'in de rol aldığı Güven Damgası Uygulaması, elektronik ticaretteki güven ortamının sağlanması, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri gibi birçok konuyu kapsıyor. Güven Damgası'nın hayata geçmesi ve yaygınlaşmasıyla Türkiye'de e-ticarete güveninin artması ve toplam hacmin kısa sürede büyümesi amaçlanıyor. Güven Damgası'nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları başvurularını www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapabiliyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra başvurunun olumlu sonuçlanması halinde firmalar sitelerine Güven Damgası sembolü yerleştirebilecek.