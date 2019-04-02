Güven Duran Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN KUYUCAK belediye başkan adayı olan Güven Duran isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN KUYUCAK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Güven Duran isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN KUYUCAK adayı Güven Duran kimdir? BTP AYDIN KUYUCAK adayı Güven Duran yüzde kaç oy aldı?

Güven Duran Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN KUYUCAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Duran KUYUCAK ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. KUYUCAK ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Güven Duran adlı BTP adayı toplamda 46 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN KUYUCAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.