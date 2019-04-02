Güven Göle Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YALOVA ALTINOVA belediye başkan adayı olan Güven Göle isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YALOVA ALTINOVA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Güven Göle isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YALOVA ALTINOVA adayı Güven Göle kimdir? BTP YALOVA ALTINOVA adayı Güven Göle yüzde kaç oy aldı?

Güven Göle Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YALOVA ALTINOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Göle ALTINOVA ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. ALTINOVA ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Güven Göle adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

YALOVA ALTINOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.