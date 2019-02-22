DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna Kimdir?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. DSP'nin İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna oldu. Peki, Güven Hokna kimdir? İşte İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna hakkındaki her şey...

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 tarihinde Ankara'da doğdu. Annesi Avniye Hanım yıllarca Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da yaşayan Ermeni vatandaşlarımızdan biridir. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Televizyonda 1993 yılından 1998 yılına kadar yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" dizisiyle tanındı. 2002 yılında "Zerda" dizisinde Gaziantep'in ileri gelenlerinden Eroğlu ailesinin direği, Sultan Ana rolünde Yavuz Bingöl'ün annesi rolünü oynadı. Güven Hokna, Kumsaldaki İzler dizisinde Nimet, Havada Bulut dizisinde Gülizar, Susam Sokağı'nda Manav Zehra Teyze karakterlerini de oynadı.

"AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN ALİ RIZA BEY" SÖZÜ İLE AKILLARDA KALDI

Kurtlar Vadisi'nde Baron Mehmet Karahanlı'nın eşi Nergis Karahanlı rolüyle ustalığını bir kez daha konuşturdu. Güven Hokna, 1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray ve Şener Şen ile oynadı. Güven Hokna, 2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Hayriye Tekin karakterini canlandırdı. 2016 yılında başrolde Seda Bakan, Kadir Doğulu, Dolunay Soysert ve Mustafa Üstündağ'ın yer aldığı "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide Halil Ergün ve Güven Hokna, altı yıl sonra yeniden aynı dizide buluştu.