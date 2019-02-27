DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Üsküdar İlçesi Belediye Belediye Başkan adayı Güven Hokna kimdir?

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Başarılı oyuncu Hokna, 24 Ocak 1946 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda görev yapan Hokna, televizyonda 1993 yılından 1998 yılına kadar yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" dizisiyle tanındı.

İKİNCİ BAHAR DİZİSİNDE YER ALDI

Güven Hokna, 2002 yılında "Zerda" dizisinde Gaziantep'in tanınmış ailelerinden Eroğlu ailesinin annesi, Sultan Ana rolünde Yavuz Bingöl'ün annesini canlandırdı. 'Kumsaldaki İzler' dizisinde Nimet, 'Havada Bulut' dizisinde Gülizar, 'Susam Sokağı'nda Manav Zehra Teyze karakterlerini de oynadı. 'Kurtlar Vadisi'nde Baron Mehmet Karahanlı'nın eşi Nergis Karahanlı rolüyle izleyenlerin karşısına çıktı. 1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray ve Şener Şen ile rol aldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ DİZİSİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Hayriye Tekin karakterini canlandıran Güven Hokna, 2016 yılında başrolde Seda Bakan, Kadir Doğulu, Dolunay Soysert ve Mustafa Üstündağ'ın yer aldığı "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide Halil Ergün ile birlikte izleyenlerin karşısına çıktı.