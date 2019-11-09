Haberler » Güncel » 'Güven Huzur-6' uygulaması (2) - Haber

"Güven Huzur-6" uygulaması (2)

"Türkiye Güven Huzur-6" asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapılıyor.

09.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:30

" Güven Huzur-6" asayiş uygulaması kapsamında 'daki ilçelerde denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişilerle silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.


İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:40 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
22:39 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:37 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:36 Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı
22:34 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:42:05