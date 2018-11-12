Güven'in Kaderi

Son dönemde gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'a karşı Güven Yalçın'a forma şansı verdi.Sezon başında Leverkusen'den transfer edilen 19 yaşındaki golcü oyuncu ilk kez bir resmi maça 11'de başladı. Ricardo Quaresma'nın asistinde güzel bir kafa vuruşuyla Sivas filelerini havalandıran Güven, Beşiktaş forması altında resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.Beşiktaşlı taraftarların maç sonrası tribüne çağırarak destek verdiği genç forvet, "Maça iyi başladık ama kolay goller yedik. Hepimiz çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok, çalışmaya devam edeceğiz. Bana gösterilen destek için teşekkür ederim" dedi.