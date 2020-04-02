Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güven Kepçe, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti

Yurtdışına ihracat yapan Güven Kepçe Makine A.Ş, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti.

02.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:23
Güven Kepçe, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti
Yurtdışına ihracat yapan Güven Kepçe Makine A.Ş, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti.

Türkiye'de olmayan bir sektörü kendi tasarım ve girişimleriyle hareketlendiren ve 2001 yılından itibaren ihracata başlayan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında fabrikalarını dezenfekte etti.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili aynı zamanda Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Küresel piyasada faaliyet gösteren bir firma olarak epidemi ve pandemi riskleriyle ilgili tüm güvenlik ve iş planlamalarını salgının ilk gününden beri uygulamaya koyduğumuzu belirtmek isteriz. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm tedarikçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için elimizden geleni yaptığımızı belirtmek isteriz. Bu süreçte üretimlerimize, teslimatlarımıza ve servislerimize her zamanki gibi devam ediyoruz. Ülkemizin ve tüm Dünyanın bu süreci hızla atlatmasını temenni ederiz. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

Demir, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında fabrikalarını da dezenfekte ederek tedbir aldıklarını söyledi. - KASTAMONU
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, İhracat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Güven Kepçe, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:56: Bakan Dönmez: Enerji ve maden sektörünün kampanyaya ilgisi bizi mutlu ediyor - Haber 14:56: Eski eşini bıçakla yaralayan sanığın tahliye talebine ret - Haber 14:56: PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE ANILDI - Haber 14:56: PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN MEZARINA OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI - Haber 14:56: Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldı -2 - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler