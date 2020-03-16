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Güven masalarında görev alacak 3 bin polise seminer

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, güven masalarında görev yapacak 3 bin kadın personele yönelik düzenlenen seminerlerde, iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kriz yönetimi gibi konular anlatıldı.

16.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:55
Güven masalarında görev alacak 3 bin polise seminer

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, güven masalarında görev yapacak 3 bin kadın personele yönelik düzenlenen seminerlerde, iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kriz yönetimi gibi konular anlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2019 yılında ülke genelinde bin 173 Polis Merkezi Amirliğinde güven masası uygulaması hayata geçirildi. Masalarda görevlendirilmek üzere 3 bin kadın polis adayının eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığınca devam ediyor. Kadın personellere ayrıca 'Güven Masası ve Davranış İlkeleri Projesi' tanıtımı, amaç ve hedeflerinin aday öğrencilere anlatılması, ayrıca etkin ve pozitif iletişim konuları ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla seminerler düzenlendi. 6 Mart'ta başlayan seminerler, 4 gün sürdü. Polis Akademisi Başkanlığı öğretim görevlileri tarafından verilen seminerlerde iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kriz yönetimi gibi konular anlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel

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