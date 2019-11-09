Haberler » Güncel » Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru - Haber

Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde hayata geçirdiği 'Güven Masası' uygulamasında 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi.

09.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:01Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde hayata geçirdiği 'Güven Masası' uygulamasında 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, polis merkezi amirliklerinde, 'Güven Masası'  uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlattı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923'ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900'ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637'si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

3 BİN KADIN POLİS GÖREV YAPIYOR

Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis  alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor.

UYGULAMA, JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINDA DA BAŞLADI

Emniyet polis merkezi amirliklerinde başlatılan uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında da güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47 MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor
15:47 Yedigöller'de renk cümbüşü
15:47 Tekirdağ malkara'da bayıltan koşu
15:46 Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
15:46 Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:48:45