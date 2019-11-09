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Güven masası uygulaması vatandaşa, "güven" verdi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde, hayata geçirdiği "Güven Masası" uygulaması, vatandaşlardan tam not aldı.

09.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:09Güven masası uygulaması vatandaşa,
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde, hayata geçirdiği "Güven Masası" uygulaması, vatandaşlardan tam not aldı. Uygulama daha bir yılı doldurmadan 186 binin üzerinde vatandaşa hizmet verdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk müracaat ettiği, polis ile vatandaşın ilk temas noktası konumunda olan polis merkezi amirliklerinde, "Güven Masası" uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlatmıştı. Halen bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923'ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900'ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637'si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

Uygulama, 'da da başladı

İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı. Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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