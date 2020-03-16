Güven Masası uygulamasında görev alacak 3 bin kadın polis adayına seminer verildi
İçişleri Bakanlığınca, Güven Masasında görevlendirilecek 3 bin kadın polis adayı için iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve kriz yönetimi gibi konularda seminer düzenlendi.
16.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:50
İçişleri Bakanlığınca, Güven Masasında görevlendirilecek 3 bin kadın polis adayı için iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve kriz yönetimi gibi konularda seminer düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 1173 polis merkezi amirliğinde faaliyete geçirilen Güven Masasında görev alacak personele yönelik, 6 Mart Cuma günü başlayan ve 4 gün süren seminerlerde, "Güven Masası ve Davranış İlkeleri" projesi aktarıldı.
Bu kapsamda, "İletişim Teknikleri ve Etkili İletişim" başlıklı seminerde, "Halkla İlişkiler ve İletişim Kavramı", "İletişimin Temel Özellikleri", "İletişimin Engelleri", "Algılama", "Çalışma Hayatında Başarı ve Başarısızlıkta İletişimin Etkisi" ve "Beden Dilinin Etkin İletişimdeki Önemi" konularına yer verildi.
Biruni Üniversitesinde görevli öğretim üyesi tarafından verilen "Etkili ve Pozitif İletişim Becerileri" başlıklı seminerde ise "Öz Algı ve Öz İmaj Kavramı", "Beden Dili Jest ve Mimikler", "Çözüm Odaklı İletişim", "Güçlü Duruş Sergilemek", "Stresle Başa Çıkmak ve Kriz Yönetimi" konularına değinildi.
Ayrıca "Mevzuat, Polis Merkezi Amirliklerinde Yapılan İş ve İşlemler, Güven Masası ve Davranış İlkeleri" seminerinde, projenin kapsamı ve tanıtımı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kayıp olaylarında müracaat ve ilk işlemler, polis merkezlerine gelen çocuklar ile ilgili yapılan işlemler ve Asayiş Daire Başkanlığınca kullanılan projeler anlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 1173 polis merkezi amirliğinde faaliyete geçirilen Güven Masasında görev alacak personele yönelik, 6 Mart Cuma günü başlayan ve 4 gün süren seminerlerde, "Güven Masası ve Davranış İlkeleri" projesi aktarıldı.
Bu kapsamda, "İletişim Teknikleri ve Etkili İletişim" başlıklı seminerde, "Halkla İlişkiler ve İletişim Kavramı", "İletişimin Temel Özellikleri", "İletişimin Engelleri", "Algılama", "Çalışma Hayatında Başarı ve Başarısızlıkta İletişimin Etkisi" ve "Beden Dilinin Etkin İletişimdeki Önemi" konularına yer verildi.
Biruni Üniversitesinde görevli öğretim üyesi tarafından verilen "Etkili ve Pozitif İletişim Becerileri" başlıklı seminerde ise "Öz Algı ve Öz İmaj Kavramı", "Beden Dili Jest ve Mimikler", "Çözüm Odaklı İletişim", "Güçlü Duruş Sergilemek", "Stresle Başa Çıkmak ve Kriz Yönetimi" konularına değinildi.
Ayrıca "Mevzuat, Polis Merkezi Amirliklerinde Yapılan İş ve İşlemler, Güven Masası ve Davranış İlkeleri" seminerinde, projenin kapsamı ve tanıtımı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kayıp olaylarında müracaat ve ilk işlemler, polis merkezlerine gelen çocuklar ile ilgili yapılan işlemler ve Asayiş Daire Başkanlığınca kullanılan projeler anlatıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir