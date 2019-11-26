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Güven sağlık grubu'nda 'aile içi şiddet politikası' projesi

Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesiANKARA, (Kurumsal Haber), (DHA)- ANKARA'da Güven Sağlık Grubu, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çalışanlara Yönelik Aile İçi Şiddet Politikası İlkeleri' projesini uygulamaya başladı.

26.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:41
Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi
ANKARA, (Kurumsal Haber), (DHA)- ANKARA'da Güven Sağlık Grubu, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çalışanlara Yönelik Aile İçi Şiddet Politikası İlkeleri' projesini uygulamaya başladı. Bu kapsamda çalışanlara aile içi şiddet konusunda çeşitli eğitimler ve destekler sağlanacak. Güven Sağlık Grubu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla hazırladığı projenin lasmanını gerçekleştirdi. Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratılması amaçlanan projede, aile içi şiddet gören Güven Sağlık Grubu çalışanlarına destek sağlamak, bilinçlendirmek, onlara yol göstererek daha güvenli ve huzurlu bir iş ortamı oluşturulması hedefleniyor.
'ANKARA'NIN DİĞER MARKALARI BU PROJEDE YER ALACAKTIR'
Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve TÜSİAD Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Nüket Küçükel, kadına karşı şiddetin karşısında verilen mücadeleyi kurumsal bir hale getirebilmek için projeyi başlattıklarını söyledi. Kadının herhangi bir şiddet türüyle karşılaşmasını kabul etmediklerini dile getiren Küçükel, "Bu konudaki araştırmalarımızın başlangıcı, TÜSİAD'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. TÜSAİD'ın bir üyesi olarak, önce Güven Sağlık Grubu'nda daha sonra 'da bulunan markalarla devam ettireceğiz. Ben eminim ki, Ankara'nın diğer markaları da bu projede yer alacaktır" dedi.
'SAYIYI, ORANI AZALTMAK BİLE İYİ OLACAKTIR'
Herkesin hayatının bir döneminde şiddete uğradığını kaydeden Küçükel, "Bunun illa fiziksel olmasına gerek yok. Biz beyaz yakalıların içinde fiziksel şiddete uğrayanlarımız da çoktur. Bir kadın eğer şiddet görüyorsa, 'ben de görüyorum' demektir. Bu işi toplumun her segmentine yayıyor olmamız lazım. Bu iş el birliği ile yapılacaksa, bir anlam ifade edecektir. Sayıyı, oranı azaltmak bile inanılmaz derece toplumun bekası ve ruh sağlığı için iyi olacaktır" diye konuştu.
PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK
Proje kapsamında, Güven Sağlık Grubu çalışanlarına İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü tarafından destek ve bilgilendirme sağlanacak. Konuya ilişkin, sorunları tespit etme ve aile içi şiddet ile ilişkilendirme konusunda Güven Sağlık Grubu yöneticileri bilinçlendirilecek. Ayrıca aile içi şiddet mağduru çalışanlar, psikolojik danışmanlık ve psikiyatri bölümlerine başvurmaları konusunda bilinçlendirilecek ve yönlendirilecek. Projede, aile içi şiddet mağdurlarına ilk sağlık müdahaleleri Güven Sağlık Grubu bünyesinde yapılacak.
Güven sağlık grubu'nda 'aile içi şiddet politikası' projesi

Ankara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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