Güven, "Yenice'yi AK Parti Belediyeciliği ile Buluşturarak Hizmetlerimiz Artacak"

Kaynak: İHA

Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven, insanların kendilerine güvendiklerini ve 31 Martta Yenice Belediyesini tekrar AK Parti Belediyeciliği ile buluşturacaklarını söyledi.Seçim ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler için sayılı günlerin kaldığını belirterek, "12 Kasım'da İŞKUR İl Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra bugüne kadar seçim stratejilerimizi kendi doğrularımız ile, AK Partinin seçim stratejileri ışığı altında devam ediyoruz. Bundan önce belediyecilik anlayışında taş üstüne taş koyan, Yenice'de belediyecilik hizmetleri anlamında bir çivi çakmış kim varsa bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi." Yenice her gün siyaset ile uyanıp, kalkıyor""Biz bu göreve geldikten sonra başarılı olma adına Yenice'nin, bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre de bütün çalışmaları yapacağımıza söz vermiştik kendimize" diyen Güven, "Bu strateji üzerine devam ediyorum. Yenice'de siyaset zor, hareketli ve bir o kadar da zevkli. Yenice insanı her gün siyaset ile uyanıyor, siyaset ile yatıyor. Biz bunu mahallelere gittiğimiz zaman daha net gördük. Bu anlamda ben memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. 12 Kasımda istifa sürecinden sonra 2 aylık bir aday adaylığı belirleme süreci yaşadık. 11 Ocak'ta adaylığımız kesinleşti. Ondan sonra sahaya çıktık ve kendimizi, yapacaklarımızı, iktidarın bu il ve ilçe için olmazsa olmazı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah 31 Martta bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz. 31 Martta Yenice Belediyesini tekrar AK Parti Belediyeciliği ile buluşturarak hizmetlerimizin artacağını söylemek istiyorum" diye konuştu."1 Nisan'da güvenle uyanacaklarına inanıyoruz"Belirli bir zaman içerisinde ilçe merkezinde programları gerçekleştirdiğini ifade eden Güven, şunları söyledi: "Ardından 10 tane mahallemizde çalınmadık kapı, dokunulmayacak insan bulunamayacak düşüncesiyle hareket ettik. İlk önce kendimizi tanıtıyoruz, hane sahibi ile tanışma fırsatımız oluyor. Seçim ile ilgili çalışmalarımızın olduğu broşürleri ve hediye veriyoruz. Kendilerinden talep ve tavsiyeleri varsa onları alarak seçimle ilgili projelerimizi 20-30 başlık altında sınırlandırdık ama sahaya gidip geri yapılan geri bildirimlerle genişleteceğiz. Yaptığımız bir ev ziyaretinde bizim göremediğimiz bir talebi ilettiler. Sosyal proje açısından çok mantıklı ve yapılabilecek bir talepti. Şuanda mahallelerimizde çok güzel bir geri bildirim görüyoruz. İnsanlar bize güvendiler, 31 Martta da bu güvenlerinin sonucunda sandıktan bunu yansıtacaklarına eminiz. Biz 1 Nisan sabahına ülkedeki istikrar ile beraber Yenice'de de güvenle uyanacaklarına inanıyoruz."Karabük'te İŞKUR İl Müdürlüğü görevini yürütürken dahi Yenice için neler yapılabileceğine dair düşünceler içerisinde olduğunu dile getiren Güven, Yenice'de öncelik olarak birliği sağlamak olduğunu ifade etti.Bir çok projenin merkezi hükümetin desteği ile gerçekleşeceğini söyleyen Güven, "Bütün adaylarımız projeleri ile öne çıkmaya çalışıyor ama bunların merkezi hükümetin desteği olmadan gerçekleşme şansı yok. Fikir olarak kalır. Bizim yapmak istediklerimizi iktidarın gücünü kullanarak Yenice için bölgemiz için faydalı projeleri hayata geçirmenin mücadelesi içinde olacağımızı söylüyoruz" dedi."Nitelikli işçiyi bulabilmek lazım"Güven, Yenice'de işsizlikten çok mesleksizlik olduğunu ve insanların hangi işleri yapabileceğini bilememesi gibi bir sıkıntıları olduğunu kaydederek, "Bunun üzerine ilk önce Meslek Eğitim Beceri Geliştirme ve Kültür Sanat Merkezi açacağız. Çok amaçlı olacak bu merkezin bir ayağı bayanlara yönelik kültür sanata yönelik olacak. Bizim asıl önceliğimiz meslek sahibi olmak isteyen kardeşlerimize MEB ve Üniversite işbirliği yaparak meslek eğitim beceri kursları marifeti ile onların kolayca işlere girmesini sağlamak. Bizim belediye olarak fabrika açmak gibi şansımız yok. Ancak açılabilecek bir fabrikanın alt yapısını oluşturarak oraya yatırımcıyı çekeceğiz. Ardından burada çalıştırabilecek nitelikli işçiyi bulabilmek lazım. Bu nitelikli iş gücü ile istihdamı gerçekleştirecek yatırımcıyı buluşturmak istiyoruz. Yenice bizim dönemimizde yatırımcıların cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK