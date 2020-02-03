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"Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Ağrı'da narkotik ekiplerince "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

03.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:32
'da narkotik ekiplerince "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, bir süre önce mahallelerdeki metruk binalarda uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek için "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında zaman zaman kenttin farklı mahallelerinde asayiş uygulaması yapan ekipler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen metruk binalarda madde kullanımı ve yabancı madde satışının önlenmesi amacıyla arama yaptı.
Mahalle aralarında gezerek uygulama yapan ekiplerin çalışması 2 saat sürdü.

Narkotik, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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