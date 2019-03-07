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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, vatandaşlar ve esnafı ziyaret etti.Afşin ilçesine bağlı Alimpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Güvenç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi daha ileriye ve 2023 hedeflerine taşıyacaklarını belirtti."AK Parti'yi eleştirenler, bu ülkeye siz ne yaptınız? Hangi hizmetlerin altında imzanız var?" ifadesini kullanan Güvenç, 2002'de ülke yönetimini teslim aldıklarında, altyapı hizmetlerinin yok denilecek kadar az olduğunu, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda çok ciddi sıkıntılar bulunduğunu anlattı.Güvenç, 2002'den bu zamana kadar ülkeyi ileriye götürerek, milletin önünü açtıklarını söyledi.Faizin kontrol altına alındığını belirten Güvenç, "Bizleri eleştiren ana muhalefete soruyorum, bu ülkeyi siz Recep Tayyip Erdoğan'a faizi yüzde kaçta teslim ettiniz? Yüzde 65 faizin uygulandığı bir dönemde iktidara geldik. Esnafa sadece 5 bin lira kredi verilebiliyordu. Bu parayı da torpili bulan alabiliyordu. Bugün, tüm bu ekonomik saldırılara rağmen, darbe girişimi, Gezi olaylarına rağmen esnafımıza yüzde 4 faizle kredi veriliyor. Bu halkı yönetenlerin halktan, milletten yana olmasıyla alakalı bir durum." diye konuştu.Güvenç, beraberindeki Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç ve partililerle Afşin'de esnaf ziyaretinde bulundu.