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"Güvende hissetmek için yemek yiyoruz"

Koronavirüs salgını sürecinde 'duygusal yeme davranışının' görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "İnsanlar kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyor" dedi.

14.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:00
Koronavirüs salgını sürecinde 'duygusal yeme davranışının' görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "İnsanlar kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyor" dedi.

Bireyin aç değilken olumsuz duygular ile baş etme stratejisi olarak yemek yemesine 'duygusal yeme davranışı' adı verildiğini ifade eden Kalabaş, "Yani, insanlar olumsuz duygularını kontrol altında tutmak için bu süreçte aç olmadığı zamanlarda bile sürekli kendilerini buzdolabının önünde buluyor. Özellikle de kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyor" dedi.

UZMANINDAN TAVSİYELER

Viral salgından dolayı insanların eve kapandıktan sonra normalde tükettiklerinden daha fazla gıda tükettiklerini ve durum ile başa çıkamadıklarını dile getirdiklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden (İGÜ) Öğr. Üyesi Uzman Psikolog Selin Kalabaş tavsiyelerde bulundu.

"GERÇEK AÇLIK VE DUYGUSAL AÇLIK FARKININ BİLİNMESİ GEREK"

İnsanların gerçek açlık ve duygusal açlık arasındaki farkı bilmesi gerektiğine vurgu yapan Selin Kalabaş, "Duygusal açlık bir anda belirir ve kişiler belli yiyecekleri (şekerli gıdalar vb.) yemek isterler fakat fiziksel açlık daha yavaş ilerler ve yiyecek ayırt etmeksizin aç olduğunuz için yemek istersiniz. Kısaca bu konuda kişinin farkındalığı olmalıdır" dedi.

HATIRLATICI NOTLAR HAZIRLASINLAR

Kalabaş şunları söyledi:

"Bireyler duygusal yeme davranışı ile mücadele etmek için hatırlatıcı notlar hazırlayıp üzerine "Şu anda gerçekten aç mısın?" sorusunu yazabilir ve bunu buzdolabının üzerine yapıştırabilir. Notu görmek kişilerde farkındalık oluşturabilir.  Ayrıca, duygusal yeme atağında kişi yemek yedikten sonra pişmanlık duyar. Duygusal yeme davranışını önlemek için gerekli olan yollardan biri de yemek yeme isteği geldiğinde yaşayacağınız pişmanlığı önceden hayal etmek olabilir. Kötü hissettiğinizde yemek yemek size kısa vadede mutluluk verse de uzun vadede aşırı kilo alımına neden olabilir. Bu durumla tek başınıza baş edemiyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almayı unutmayın."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık
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