Güvenin Sesi, Güvenliğin Işığı: CSR Elektronik

CSR Elektronik ihracat müdürü Hatice Kübra Cesur, "CSR firmamız 30 yıldan beri sektörde hizmet veriyor. Bende 8 senedir bu ailenin bir parçası olarak görev yapıyorum. Sektörde yaptığımız iş; Cumhurbaşkanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sivil Savunma Örgütlerine, Belediyelere, Hastanelere ışık ve ses hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

SİS FARI FARKINI ORTAYA KOYDU

İhracat müdürü Cesur, "Bu fuarda en çok dikkat çeken ürünümüz sis farları. Müşterinin çok ilgisini çekiyor ve çok talep oluyor. İçerisinde power led kullanıyoruz ve buda ürünün diğerlerinden farklı olmasını sağlıyor. Tamamıyla yerli üretim olması insanları çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

CSR'DE YENİLİKLER SÜRECEK

Hatice Kübra Cesur, "CSR 30 yıldan beri ürünlerini yerli ürettiği için tercih ediliyor. Servis hizmetini çok profesyonel şekilde sunduğu için bunun yanında AR-GE çalışmalarıyla sürekli kendini yenilediği için bu şekilde başarısı devam ediyor. Bizim tüm amacımız ürünlerin insanlara kolay şekilde ulaşması ve insanların bize kolay ulaşması aynı zamanda bu ürünlerin çok kaliteli olması." dedi.