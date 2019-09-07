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Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldi

Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldiŞANLIURFA - ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

07.09.2019 10:21
Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldi
ŞANLIURFA - ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.
Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Eylül, Genel

Kaynak: İHA

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