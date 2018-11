Güvenli Doğal Gaz İçin 11 Altın Kural

22 Kasım 2018 Perşembe 11:27



Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. 11 maddelik bir rehber hazırlayan Bursagaz, tesisatların bakımından menfez kullanımına kadar can ve mal güvenli bakımından hayati önem taşıyan pek çok konudan bahsetti.Soğuk ve yağışlı havanın iyiden iyiye etkisini gösterdiği bugünlerde ısınma maksatlı doğal gaz kullanımında da artış yaşanıyor. Doğal gaz dünyada en güvenli yakıt olarak kabul ediliyor, ancak bu güvenliği sağlamak için kullanıcıların birtakım tedbirler alması,can ve mal güvenliği bakımından hayati önem taşıyor.Bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye'nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, şirketin sorumluluk ilkesi doğrultusunda güvenli doğal gaz kullanımına yönelik bir rehber hazırladı. İşte 11 adımda güvenli doğal gaz kullanımı:Bacalarınızın bakımını ve temizliğini her yıl periyodik olarak yaptırın. Havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın. Cihazlarınızın bakımını her yıl yetkili servislere yaptırın. Bacalı cihazınızın baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin. Bursagaz'ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Doğal gaz tesisatlarınıza sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırın. Sertifikalı firmalara www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Bacalı yakıcı cihaz ile baca arasındaki bağlantı, paslanmaz çelik malzeme olmalıdır. Mutfaklarda bacalı cihazların bağlandığı bacalara aspiratör bağlamayın. Banyolarınızda bacalı cihaz kesinlikle kullanmayın. Yakıcı cihazlarınıza ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliğini sık sık kontrol edin. Yakıcı cihazlarınızda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servisiniz ile iletişime geçin.Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak - kibrit yakmayın. Lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapamayın veya fişten çekmeyin. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini kullanmayın ve kullandırmayın. Telefon kullanmayın. Gaz kokusu olan ortamdaki kişileri ortamdan uzaklaştırın. Komşunuzdan veya evinizin dışından Bursagaz 187 doğal gaz acil hattını arayın.Güvenliğiniz için yetkili servislerden hizmet alınDoğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini düzenli olarak yapması ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, iç tesisatta izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, proje dışı tesisat yapımı ve bakımsızlık gibi durumlardan doğabilecek zararlardan dağıtım ve iletim şirketleri sorumlu tutulamıyor. - BURSA