Güvenli gıda için kooperatif önerisi

Tariş Zeytin
ve Zeytinyağı
Birliği Başkanı Hilmi Sürek, bu yıl özellikle gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları ve ürün teminindeki zorlukların kooperatifçiliğin öneminin bir kez ortaya çıkardığını ifade etti.
Sürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarıma ve kooperatifçiliğe yapılacak desteğin ülkeye ve ülke vatandaşlarına doğrudan yansıyan sonuçlar yaratacağını söyledi.
Kooperatifçiliğin son yıllarda Türkiye
'de olduğu gibi tüm dünyada önem kazandığını dile getiren Sürek, özellikle tarım sektöründe bunun doğrudan yaşamsal sonuçlar doğurduğunu aktardı.
Üretim planlaması, kaynakların doğru kullanılması ve maliyet tasarrufunda da kooperatifçiliğin önemine işaret eden Sürek, şunları kaydetti:
"Bu yıl bazı tarım ürünlerinde görülen üretim azlığı ve yüksek fiyat artışlarıyla üretimden satışa kadar her alanda kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu bir kere daha görülmüştür. En temel insan gereksinim olan gıdaya ve özellikle güvenli gıdaya ulaşmanın en sistemli yolu kooperatiflerden geçmektedir. Hükümetin kooperatifleşmenin önünü açmaya dönük çabaları var ama uygulamada bazı eksikler de söz konusu."
Sürek, kayıt dışılığın azaltılması, tarımda örgütlenmenin teşvik edilmesi açısından da kooperatifçiliğin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek bu amaçla tarımda örgütlenmenin teşviki bakımından kooperatif ortaklığının cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Çiftçilere verilen prim
ve diğer desteklerin kooperatif ve tarım satış kooperatifleri birlikleri üzerinden verilmesinin ya da ortaklığı olanlara verilen prim tutarlarının daha yüksek belirlenmesinin özendirici olacağını kaydeden Sürek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tarımsal kooperatiflere, tarım satış kooperatifleri birliklerine ve ortaklarına yapılacak uygun finansman desteğinin verimli üretimi ve tarımda sürdürülebilirliği sağlayacağı gibi tüketiciye de güvenli ve uygun koşullarda gıdaya ulaşma imkanı sağlayacaktır. Dünyanın geleceğinde artan nüfus, azalan tarımsal üretim temel sorun olarak görülmektedir. Türkiye bu anlamda iklim ve toprak özellikleri nedeniyle de üstünlüklere sahip ülke konumundadır. Tarımsal üretimi en ileri seviyede artırmanın yolu da kooperatifler, birlikler, ortaklar ve kamu el ele vererek, kooperatifçiliğin geliştirilmesinden geçmektedir."
Kaynak: AA
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