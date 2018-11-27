Güvenli İnternet Hizmeti, 8. Yılını Kutluyor

27 Kasım 2018 Salı 12:15



27 Kasım 2018 Salı 12:15

Tamamen ücretsiz olarak vatandaşların güvenli bir internet hizmeti alabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hayata geçirilen Güvenli İnternet Hizmeti, 8. yıldönümünü kutluyor.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hayata geçirilen Güvenli İnternet Hizmeti, 8. yıldönümünü kutluyor. BTK'dan yapılan açıklamada, "İnternet kullanımının her geçen gün artmasıyla birlikte oluşturduğu tehditler de artıyor. Özellikle çocuklar için risk oluşturan, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçu ve siber saldırı içerikli paylaşımlar daha çok yayılıyor ve internet kullanıcılarını tehdit ediyor. Güvenli İnternet Hizmeti daha güvenli bir geleceğin inşa edilmesinde önemli bir rol oynuyor. 2011 yılından bu yana internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak sunulan Güvenli İnternet Hizmeti, zorunlu olmayıp sadece talep eden abonelere sunulan bir hizmettir. Güvenli internet hizmeti, internet servis sağlayıcıları seviyesinde sunulan ve yararlanılması çok kolay bir hizmettir" denildi.8 yılda GİH kullanımı 6.3 milyon abone sayısına ulaştıHalihazırda 6.3 milyon abone sayısına ulaşan Güvenli İnternet Hizmeti'nin çocukları internet ortamındaki tehlikelerden 8 yıldır koruduğunun bildirildiği açıklamada, "Çocuk ve Aile olmak üzere iki farklı profili bulunan bu hizmetten yararlanabilmek için herhangi bir program kurmaya veya bilgisayarda ayarlama yapmanızı gerektirecek bir işleme gerek yok. Kullanıcılar İnternet servis sağlayıcılarına ait çağrı merkezlerinden, online işlem merkezlerinden, bayilerden, SMS ve mobil uygulamalar yoluyla kolay ve hızlı bir şekilde güvenli internet hizmeti almaya başlayabilirler, profillerini değiştirebilirler veya istedikleri taktirde hızlı bir şekilde güvenli internet hizmetini iptal edebilirler. Çocuk Profili: Çocuk Profili, internetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağlarken bu hizmette, sadece, çocukların girmesinde sakınca bulunmayan web sitelerine erişilebilir. Aile Profili: Aile Profilinde, müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasa dışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler ile Sağlık Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı web sitelerine erişim sağlanmamaktadır. Vatandaşlarımızda İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımını tesis etmek amacı ile Kurumumuz tarafından kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Güvenli İnternet Hizmetinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik; GİH tercih eden abonelerin virüs, botnet, spam, hacking, phishing vb. yasa dışı aktivitelerden zarar görmesini önlemek amacı ile haberleşme güvenliğinin tesis edilmesi, abonelerin internet ve bilgi güvenli konularında İşletmeciler tarafından bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi,abonelerin kişisel veri ihlalleri ve siber saldırıya uğramaları durumunda Kurumumuzu ve diğer kurumları bilgilendirilmesi, alternatif erişim yöntemleri aracılığı ile Güvenli İnternet Hizmetinin devre dışı kalmasını önlemek amacı ile gerekli tedbirlerin İşletmeciler tarafından sağlanması, konularına yönelik olarak çalışmalarımız devam etmektedir. BTK olarak ana hedefimiz başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan herkesin güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamaktır. Bu hedefimize canı gönülden destek veren başta işletmeciler ve erişim sağlayıcılar birliği olmak üzere diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA