Eynesil
ilçesinde, "Güvenli İnternet ve Bilgi Güvenliği" eğitimi verildi. Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller katıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun
Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanlarındaki son gelişmeler ve ilgili mevzuata ilişkin konularında bilgi verildi.
Kötü niyetli sosyal medya kullanıcılarının saldırılarına karşı alınması gereken tedbirler ve çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar da kurum personeline anlatıldı.
Kaymakamlık,Eynesil