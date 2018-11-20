20 Kasım 2018, 20:15
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Güvenli İnternet ve Bilgi Güvenliği" Eğitimi

Güvenli İnternet ve Bilgi Güvenliği" Eğitimi

Eynesil ilçesinde, "Güvenli İnternet ve Bilgi Güvenliği" eğitimi verildi.

Eynesil ilçesinde, "Güvenli İnternet ve Bilgi Güvenliği" eğitimi verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanlarındaki son gelişmeler ve ilgili mevzuata ilişkin konularında bilgi verildi.

Kötü niyetli sosyal medya kullanıcılarının saldırılarına karşı alınması gereken tedbirler ve çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar da kurum personeline anlatıldı. Kaymakamlık,Eynesil
20 Kasım 2018 Salı 20:15