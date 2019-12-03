Haberler » Ekonomi » 'Güvenli madencilik için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerekir' - Ekonomi

"Güvenli madencilik için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerekir"

Madencilik sektörünün bugün doğrudan 150 bin, dolaylı olarak 2 milyon kişiye istihdam sağladığını söyleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, güvenli madencilik faaliyetleri için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerektiğini belirtti.

03.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:08
sektörünün bugün doğrudan 150 bin, dolaylı olarak 2 milyon kişiye istihdam sağladığını söyleyen Maden İhracatçıları Birliği Başkanı (İMİB) Başkanı Dinçer, güvenli madencilik faaliyetleri için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir madenciliğin temel taşının iş sağlığı ve güvenliği olduğunu dile getiren Dinçer, bu noktada eğitimli personelin son derece önemli olduğunu ifade etti.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı (İMİB) Aydın Dinçer, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında bir açıklama yaptı. Hayatımızda kullandığımız ürünlerin bir madencilik faaliyetinin sonucu olduğunu dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Türk madencilik sektörü doğrudan 150 bin, dolaylı olarak da 2 milyon kişiyi istihdam etmekte. Bugün sahip olduğumuz modern hayat, en zorlu ve riskli mesleklerin başında gelen madencilik faaliyetinin bir sonucudur. Madencilerimizin yerin derinliklerinden çıkardığı madenler, hayatımızı kolaylaştırıyor, ülkemizin kalkınmasına yardımcı oluyor, ekonomimizi güçlendiriyor. Bugün maden sektörü olarak tüm sektörlere hammadde üreterek 40 milyar dolarlık bir değer oluşmasına katkı sağlıyoruz. Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'i Türkiye'de bulunuyor. Çevre, insan sağlığı ve güvenliği bizim kırmızı çizgimiz ve bunlara uyarak zenginliğimizi ortaya çıkaran daha yoğun bir madencilik faaliyeti yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Madencimiz, üretim tesislerimizde görev alan her bir çalışanımız, mühendislerimiz, kamu ve özel sektördeki bütün sorumlu kişiler, ihracatçılar yani madencilik faaliyetinin bütün bileşenleri olarak bundan sonra daha çok birlikte hareket etmeliyiz."

Dünyadaki tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madencilik Günü'nü kutlayan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, görevleri başında şehit olan madencileri de saygı ve minnetle andıklarını söyledi. - İSTANBUL

Madencilik, İstanbul, Aydın, Maden, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:03 Kasım ayının yükseleni, UHKİB oldu - Ekonomi
13:00 Zeren Group Holding, 3. çeyrekte yüzde 13 oranında büyüdü - Ekonomi
12:58 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
12:57 Tarsus Belediyesinin 78 taşınmazı ihaleye çıkıyor - Ekonomi
12:56 Bakan Albayrak: Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:09:52