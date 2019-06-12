Güvenli sürüşler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Son olarak Karasu
Manavpınarı Ortaokulu öğrencilerine 'Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı' üzerine Ayçiçeği Bisiklet Vadisinin uzman eğitmenleri tarafından bilgiler verildi. Edinmiş oldukları bilgiler sayesinde güvenli bisiklet kullanımını tanıyan öğrenciler programda keyifli vakit geçirdi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Karasu
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