Güvenli Trafik Eğitimi Bu Okulda Verilecek

06 Aralık 2018 Perşembe 11:24



06 Aralık 2018 Perşembe 11:24

EMRAH YAŞAR - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Sürüş Teknikleri Eğitim Pistinin ihtiyaca cevap verememesi üzerine Eskişehir'de yapımına başlanacak Trafik Okulu ve Uygulamalı Eğitim Pisti, emniyet teşkilatı ve diğer kamu kurumlarının yanı sıra çok kaza yapan ve kazalara karışan sürücülere de güvenli trafik eğitimi verecek.Eskişehir Trafik Okulu ve Uygulamalı Eğitim Pisti, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 2. kilometresinde yapılacak.Trafik okulunda emniyet teşkilatı, talep gelmesi durumunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile fazla kazaya karışan sürücülere her türlü sürüş teknikleri eğitimi verilecek.Eskişehir Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet personelinin görevleri gereği daha hızlı ve riskli araç kullanabildiklerini, bundan dolayı trafik kazalarına karışabilme ihtimallerinin çok daha yüksek olduğunu söyledi."Talep doğrultusunda tüm kamu kurumlarına da eğitim verebileceğiz"Personelin trafik kazalarından korunabilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 2004 yılında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezinin kurulduğuna işaret eden Doğanay, şöyle konuştu:"Buradaki eğitimler kesintisiz sürmektedir ancak teşkilatımıza her yıl yeni katılan personel sayısıyla beraber yeni bir eğitim pisti ihtiyacı doğdu. Eskişehir'de yapılacak okul ve sürüş pisti de bu ihtiyacı giderecek. Burada sadece emniyet teşkilatı değil, talep doğrultusunda tüm kamu kurumlarına da eğitim verebileceğiz. Uygulamalı eğitim pistimizde, güvenli, ileri, antiterör, zırhlı araç ve defansif sürüş teknikleri eğitimi vermeyi planlıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi Eskişehir'de yapımı süren trafik okulu, trafik pisti ve sürücü eğitim alanında, ülke genelinde çok fazla kazaya karışan sürücülerimizi de eğitime alacağız."Doğanay, Türkiye'nin taraf olduğu ikili anlaşmalar ve eğitim işbirlikleri kapsamında yabancı ülkelerden gelen talepler doğrultusunda Ankara'da verilen güvenli trafik ve sürüş teknikleri eğitiminin Eskişehir'de de gerçekleştirileceğini kaydetti.Sürüş teknikleri eğitiminin en az 3 gün, en fazla 5 hafta sürdüğünü anlatan Doğanay, her eğitimin kendi içinde farklı parkurları bulunduğunu da sözlerine ekledi.