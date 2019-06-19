19.06.2019 14:00
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Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor

Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, Köprübaşı'nda toplu ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde araçlar klima kontrolünden, engelli rampasına kadar birçok konuda denetlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde toplu ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri tüm hızıyla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Köprübaşı'nda da toplu ulaşım hizmeti veren araçlar A'dan Z'ye kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde klima kontrolünden, engelli rampasına ve yaka kartına kadar birçok alanı titizlikle inceledi. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler
Köprübaşı, Zabıta, Güncel

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