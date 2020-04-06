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Güvenliğinden antrenörüne kadar tüm personel sağlıkçılar için maske üretiyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisinden şube müdürüne, antrenöründen memuruna kadar herkes el birliği ile, sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak için siperli maske üretmeye başladı.

06.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:01
Güvenliğinden antrenörüne kadar tüm personel sağlıkçılar için maske üretiyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisinden şube müdürüne, antrenöründen memuruna kadar herkes el birliği ile, sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak için siperli maske üretmeye başladı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde günde yaklaşık 350 siperli maske üretiliyor.

Üretim aşamasında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün güvenlik görevlisinden şube müdürüne, antrenöründen memuruna, temizlik personelinden gençlik liderine kadar herkes görev alıyor.

İlk olarak üretilen 800 maske, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı'ya teslim edildi.

Reşat Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile Türkiye 'nin de mücadele ettiğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarına destek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Asrak, "Salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bugünlerde Gençlik ve Spor Bakanımız ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüzün talimatıyla Kastamonu'da siper maske üretmeye başladık." dedi.

Asrak, sağlık çalışanlarının yanında olduklarının altını çizerek, "Gençlik liderlerimiz, antrenörlerimiz, güvenlik görevlilerimiz ve tüm personelimizin gayreti ile günde 350 siper maske üreterek sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu zorlu sürecin atlatılmasında, sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla tüm çalışanlarımız canla başla çalışıyor." diye konuştu.

Basketbol antrenörü Berna Uzel ise koronavirüs nedeniyle antrenman yapamadıklarını dile getirerek, "Sporcularımızla bir araya gelemiyoruz. Biz de bu süreci en iyi şekilde değerlendirelim diye çalışmalara başladık. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için siper maske yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sağlık çalışanlarımız kutsal bir görevi yerine getiriyor"

Zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Uzel, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getiriyor. Onların yaptığı bu kutsal görevde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına maske üretiyoruz. Bu işe hepimiz katkı sağlıyoruz. İnşallah hep birlikte bugünleri geride bırakacağız." dedi.

Tekvando antrenörü İsmail Arıkan da sporcularla olan çalışmalarına uzaktan da olsa devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarımıza ara verdik ama bu süreçte sporcularımıza evde boş kalmamaları için neler yapacaklarına dair antrenman videolarını gönderdik. Bütün sporcularımız evlerinde aktif çalışmalar yapıyor. Biz de boş kalmamak, sağlık çalışanlarına katkı sağlamak adına dezenfekte kurallarına uyarak maske üretimi yapıyoruz."

- Sağlık Müdürü Yazı'dan teşekkür

Maskeleri teslim alan Kastamonu Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, duyarlı davranışlarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelini kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kastamonu, Türkiye, Güncel
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