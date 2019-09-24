Güvenliğiniz için ÇORUH EDAŞ uyarıyor!

Çevre bilinci ile çalışmalarını destekleyen Çoruh EDAŞ, elektrik şebekesine zarar verecek şekilde uzayan ağaçların budanmasında önemli bir rol oynayarak şebekede meydana gelen teknik kayıpların önüne geçiyor…

Çoruh EDAŞ ekipleri; Elektrik Kuvvetleri Akım Yönetmenliği'ne (EKAT) göre Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon il ve ilçelerinden gelen talep ve ihbarlar üzerine ağaç dallarını budamaktadır. Ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi durumunda meydana gelebilecek can ve mal güvenliği tehlikesi, kar ve rüzgarda yaşanan arıza durumlarına karşı önlem amacıyla bilinçli ve ekosistem dengesi göz önünde bulundurularak budanan ağaçlar can ve mal kayıpları başta olmak üzere orman yangınları ve elektrik arızası gibi meydana gelebilecek risklerin önüne geçmekte.

ÇORUH EDAŞ UYARIYOR!

Yaz mevsiminin sonuna gelinen şu günlerin ağaç budama işlemi için en uygun dönem olduğunun altını çizen Çoruh EDAŞ Yetkilileri, yaz mevsimi boyunca şebekede hatlara zarar verecek ölçüde büyümüş olan ağaç dallarının temizlenmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, özel mülk alanında bulunan ağaçların budanması esnasında ağaçların iletken üzerine devrilmesi, kısa devre ve elektrik hattında arıza kaynaklı kesintilerin meydana gelmemesi için ağaç budama işlemi öncesi Çoruh EDAŞ'a haber verilmesinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Ağaç budama işlemi yapacak olan vatandaşların Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. haber vermesi durumunda Çoruh EDAŞ yetkili personeli var olan enerjiyi keserek budama işlemi yapılacak alandaki enerji tehlikesini kontrol altına alacaktır.

Tüketicilerine kesintisiz, kaliteli enerji hizmeti sunabilmek için bu tür durumlara karşı vatandaşların duyarlı olmasını bekleyen Çoruh EDAŞ, önümüzdeki günlerde ağaç budama işlemlerine başlanacağının haberini verdi.