Güvenlik Bariyerlerini Çalan Hırsızlar Yakalandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 50 çelik bariyer ve ayaklarını çalan üç şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.Taraklı köyü yolunda seyir halindeki 54 AH 351 plakalı kamyonetten şüphelenen ilçe jandarma ekipleri, bu aracı durdurmak istedi.Bu sırada araçla kaçan zanlılar, Arıcaklar köyü yakınında durduruldu. Kamyonette yapılan aramalarda 50 güvenlik bariyeri ve ayakları ele geçirildi.Araçta bulunan M.A. (23), N.A. (24) ve M.A. (25) gözaltına alındı.Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.