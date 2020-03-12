Güvenlik fuarı kapılarını termal kamerayla açtı
Güvenlik sektöründeki üretici ile ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşları buluşturan ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı, kapılarını koronavirüs tedbirleriyle açtı.
12.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:06
Güvenlik sektöründeki üretici ile ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşları buluşturan ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı, kapılarını koronavirüs tedbirleriyle açtı.
Sheraton Hotel&Convention Center'daki fuarda, "Akıllı Yönetim, Akıllı Şehirler ve Güvenlik" temalı ürünler sergileniyor.
Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen fuarda, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkati çekti. Girişlere ateş ölçer termal kameralar yerleştirildi, katılımcılar ve ziyaretçilere dezenfektan, hijyenik ıslak mendil ve maske verildi.
ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı'na emniyet teşkilatı yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve birçok sektörden temsilciler katıldı.
Gelişmiş güvenlik teknolojilerine dair tüm ürün gruplarının sergilendiği fuarda, sınır ve alan koruma güvenliğine yönelik uzun menzilli tarama kameralar, küresel mücadele içinde olunan koronavirüs tespitinde kullanılan termal kameralar, AVM'lerde zorunlu hale getirilen plaka tanıma sistemleri, kalabalık alanların güvenliğinde kullanılan kişi sayma ve yüz tanıma özelliğine sahip kameralar, alarmlar, geçiş sistemleri tanıtılıyor.
Etkinliğin konferans bölümünde, güvenlik sektöründen üst düzey isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlar gerçekleştiriliyor.
Fuar, 14 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sheraton Hotel&Convention Center'daki fuarda, "Akıllı Yönetim, Akıllı Şehirler ve Güvenlik" temalı ürünler sergileniyor.
Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen fuarda, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkati çekti. Girişlere ateş ölçer termal kameralar yerleştirildi, katılımcılar ve ziyaretçilere dezenfektan, hijyenik ıslak mendil ve maske verildi.
ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı'na emniyet teşkilatı yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve birçok sektörden temsilciler katıldı.
Gelişmiş güvenlik teknolojilerine dair tüm ürün gruplarının sergilendiği fuarda, sınır ve alan koruma güvenliğine yönelik uzun menzilli tarama kameralar, küresel mücadele içinde olunan koronavirüs tespitinde kullanılan termal kameralar, AVM'lerde zorunlu hale getirilen plaka tanıma sistemleri, kalabalık alanların güvenliğinde kullanılan kişi sayma ve yüz tanıma özelliğine sahip kameralar, alarmlar, geçiş sistemleri tanıtılıyor.
Etkinliğin konferans bölümünde, güvenlik sektöründen üst düzey isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlar gerçekleştiriliyor.
Fuar, 14 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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Kaynak: AA
Etiketler : Sheraton Otel, Ekonomi
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