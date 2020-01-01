Haberler » Güncel » Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbetti - Haber

Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbetti

Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbettiADANA Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören babasını ziyaret etmek isterken kendisine olumsuz cevap veren güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra darp edilen Mahli Zelzele (26), orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle...

01.01.2020 04:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:47
Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbetti
ADANA Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören babasını ziyaret etmek isterken kendisine olumsuz cevap veren güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra darp edilen Mahli Zelzele (26), orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.
26 'ta Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre esnaflık yapan Mahli Zelzele, bir alım-satım konusu için yoğun bakım servisinde tedavi gören babası Şükrü Zelzele ile görüşmek istedi. Güvenlik görevlileri servise kimsenin alınmayacağını söylemesi üzerine Zelzele, içeri girmek için ısrar etti. Zelzele ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Zelzele'nin direnmesi üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Görevlilerin şikayeti üzerine hastane polisi Zelzele'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Zelzele'ye ev hapsi cezası verildi. Zelzele de kendisini tekme, tokat ve copla dövdüğünü öne süren güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
'BENDE SUÇLUYUM AMA BABAMIN ÖNÜNDE DARP EDİLDİM'
Olay günü yaşadıklarını anlatan Mahli Zelzele, kalp hastası babasını sadece kısa süre görüp önemli bir konuyu görüşmek için güvenlik görevlilerinden izin istediğinde, tahrik edici cevaplar alması üzerine tartışma çıktığını söyledi. Olayın yaşanmasında kendisinin de suçlu olduğunu kabul eden Zelzele, güvenlik görevlisini aşıp yoğun bakımdaki babasıyla 30 saniye görüşme yaptığını, daha sonra odadan çıkarken babasının gözü önünde darp edildiğini kaydetti. Babasının bu sırada fenalaşması üzerine sinirlendiğini ve karşılık verdiğini dile getiren Zelzele, çok sayıda güvenlik görevlisi tarafından orantısız güçle darp edildiğini ve bu nedenle görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı.
'MAĞDUR OLDUM'
Zelzele, darp nedeniyle burnunun kırıldığını, gözlerinde ve kafatasında hasarlar bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
'Darp olayından sonra hastanede yaklaşık 2.5 saat travma odasında bekledim. Çıktığımda ağabeyimi ve akrabalarımı tanımıyormuşum. Daha sonra kırık burnumdan akan kanı içtiğim için zehirlendim. Ben hatamı kabul ediyorum ama onların beni kelepçeleyip hastane polisine teslim etmeleri lazımdı. Hasta hakları, hasta psikolojisi var, bunların eğitimleri var, görevliler neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Şehir eşkıyalarını güvenlik görevlisi diye koymuşlar, ellerine cop vermişler. Esnafım, ev hapsi cezası aldığım için işime gidiyorum. Mağdur oldum.?
Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbetti

Şehir Hastanesi, Aralık, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

05:54   İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2020'ye polis memurlarıyla birlikte girdi - Haber
05:54   Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi - Haber
05:53   İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi - Haber
05:53   Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı - Haber
05:53   2020'yi denizde karşıladılar -2 - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 05:57:15