Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucu Semineri Verildi

Niğde Emniyet Müdürlüğü
tarafından, özel güvenlik görevlilerine Narkorehber kapsamında uyuşturucu konusunda seminer verildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve KYK Yurtlarında görev yapan 220 özel güvenlik görevlisine uyuşturucu semineri düzenlendi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Derbent
Yerleşkesi konferans salonunda programda, uyuşturucu ile mücadelede ailenin ve toplumun önemi, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar, uyuşturucu maddeler ile bu maddeleri kullanan şahıslarda meydana gelen ruhsal ve bedensel değişiklikler konuları anlatıldı.
Ayrıca özel güvenlik görevlilerinin kolluk birimlerine nasıl daha etkin destek sağlayabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE
Emniyet Müdürlüğü,Niğde
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:21