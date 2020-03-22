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Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde yaralı bulundu

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada görev yapan güvenlik görevlisi Metin Ş. (45), güvenlik kulübesinde başından vurulmuş olarak yaralı bulundu.

22.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:27
Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde yaralı bulundu

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada görev yapan güvenlik görevlisi Metin Ş. (45), güvenlik kulübesinde başından vurulmuş olarak yaralı bulundu.

Gümüşova ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olan Metin Ş., saat 10.00 sıralarında güvenlik kulübesi içerisinde mesai arkadaşı tarafından başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Metin Ş.'yi ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Metin Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gümüşova, Güncel

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