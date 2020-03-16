Güvenlik görevlisi belinden bıçaklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda özel güvenlik görevlisi belinden yaralandı.
16.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:07
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda özel güvenlik görevlisi belinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, öğleden sonra Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.Ş. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlhan K.'nın (40) ikametine gelerek arkasından bıçakla saldırdı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre, olay, öğleden sonra Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.Ş. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlhan K.'nın (40) ikametine gelerek arkasından bıçakla saldırdı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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