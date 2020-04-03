Güvenlik güçleri ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yaptı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından evlerde teslim edildi.
03.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:19
Siirt Valiliği, Bakanlıkça yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentteki 6 bin 631 aileye 1000'er liralık nakdi yardımların PTT şubesi ve kamu bankalarındaki ATM'lerin önünde oluşan yoğunluk nedeniyle ödemeleri evlerde yapıyor.
Jandarma , polis ve bekçilerden oluşan ekipler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek ödemeleri elden ailelere teslim etti.
Kaynak: AA