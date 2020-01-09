Güvenlik güçleri kilitli telefonunuza el koyduğunda hangi bilgilere ulaşabilir?

Her attığınız adımda yanınızda olan ve tüm hayatınıza tanıklık eden akıllı cep telefonları, hakkınızdaki bilgileri ne kadar güvende tutuyor? Privacy International isimli bir uluslararası dernek, salı günü yayımladığı raporda, bulut teknolojisinin gizliliğe getirdiği tehlikeleri açığa çıkardı.Çok çeşitli alanlarda kullanılan bulut teknolojisi, çoğu zaman bilginiz haricinde telefonunuzun internette tuttuğu verileri de kapsıyor. Emniyet güçleri, incelemek için telefonunuza el koyduğunda bu bilgilere ve dolaylı olarak hayatınıza dair tüm detaylara erişebiliyor.