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Güvenlik güçleri korona virüs fırsatçılarına geçit vermiyor

Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenlere yönelik 65 ilde düzenlenen 288 operasyonda 462 kişi gözaltına alındı.

09.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:11
Güvenlik güçleri korona virüs fırsatçılarına geçit vermiyor
Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenlere yönelik 65 ilde düzenlenen 288 operasyonda 462 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 192 kişiye adli, 124 kişiye ise idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçaklık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri korona virüs salgınını fırsata çevirerek fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara göz açtırmıyor. Sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde 288 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda korona virüs salgınını fırsata çeviren 462 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 192 kişiye 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu, TCK'nın 185'nci ve 237'nci madde hükümlerine göre adli işlem, 124 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. 6 şahıs ise tutuklandı.

Yaklaşık 6 milyon maske, 18 bin 475 kolonya ele geçirildi

Operasyonlarda 5 milyon 925 bin 108 adet maske, 57 bin 616 metre ve 15 top maske kumaşı, 149 bin 305 eldiven, 3 bin 205 tulum, 32 bin 749 kilogram kimyevi madde, 469 bin 435 adet çeşitli ebatlarda dezenfektan, 38 bin 342 litre alkol, 18 bin 475 şişe kolonya, 3 adet üretim makinesi, 56 bin 687 boş şişe, 302 litre esans, 427 bin adet etiket, 37 bin 750 adet serum kapağı, 32 top ip, 19 top tel ele geçirildi. Ayıca dezenfektan, kolonya, maske, eldiven, kuru gıda ve ateş ölçer sektörlerinde fahiş fiyat artışı uyguladığı değerlendirilen 369 satıcı ve 467 ürün, TCK'nın 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyat etkileme" suçu kapsamında değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığına bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, 3. Sayfa
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