Güvenlik Güçleri Tefecilere Göz Açtırmıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:07



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:07

İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında tefecilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan bin 697 zanlıdan 196'sının tutuklandığı bildirildi.Güvenlik güçleri, tefecilere yönelik operasyonlara hız verdi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, geçen yıla göre yüzde 48 oranında artış oldu. Güvenlik güçlerince bu yıl 668 tefecilik olayına müdahale edilirken, bu olaylarda bin 697 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 196'sı tutuklandı.Geçen yıl ise tefecilik operasyonlarında bin 112 kişi gözaltına alınmış, bunların 68'i tutuklanmıştı.Emniyet birimleri, tefecilikle mücadele kapsamında bir taraftan vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirirken, diğer yandan Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile iş birliği içinde tefecilik olaylarının tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince, özellikle "modern tefecilik" olarak nitelendirilen "pos tefecilerine" yönelik gerekli önlemlerin alınması için çok sayıda soruşturma yürütülüyor.Yaptırımlar artacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda yer alan hedefler kapsamında, suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik çalışmalarla bu suçlarla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.