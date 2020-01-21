Haberler » Güncel » Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor - Haber

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

21.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:00
İl Komutanlığı ekipleri, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.
Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine başlatılan 15 Ocak'ta başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu" devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yürütülen operasyonda, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getiren güvenlik güçleri, araziye gizlenmiş ele yapımı patlayıcı, gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri de imha ediyor.
Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla yürütülen operasyon kapsamında AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 17 fişek ve şarjör, toprağa gömülü 5 jelikan bidon içerisinde bin 265 kilogram gıda malzemesi, 5 bin biksi fişeği ve 3 bin metre elektrik kablosu bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.
Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:10  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye olmadan DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı...
22:10  Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
22:08  TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti
22:06  Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası
22:06  İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Elmalı ve Korkuteli ilçelerine ziyaret
21.01.2020 22:15:19