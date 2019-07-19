Haberler» Güncel» Haber

Güvenlik güçlerine çorba ikramı

Klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara da büyük önem veren Mamak Belediyesi, gece mesaisi yapan polis, jandarma ve güvenlik görevlilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.

19.07.2019 09:58 Güvenlik güçlerine çorba ikramı
Klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara da büyük önem veren Mamak Belediyesi, gece mesaisi yapan polis, jandarma ve güvenlik görevlilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.

Çorba ikram aracından ilk çorba dağıtımını ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı. Samsun yolu polis uygulama noktasında gece mesaisi yapan polis ve jandarmalara sıcak çorba dağıtan Köse, ardından Üreğil Millet Bahçesi'nin güvenliğini sağlayan görevlilere çorba ikramında bulundu. Köse'nin bir sonraki adresi ise Mamak Polis Merkezi oldu.

Belediye olarak sosyal hayatta, sporda, sanatta ve diğer alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı projeler ürettiklerini dile getiren Köse, "Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakk'a hizmet demektir. Halkımızla birlikte oluyoruz ve her zaman da olmaya devam edeceğiz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece mesaisi yapan arkadaşlarımıza çorba ikramına başladık. Vatandaşımızın doğumundan ölümüne kadar her noktada, her projede bir arada olacağız. Çorbalar bizden, afiyet olsun" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Mamak Belediyesi, Jandarma, Polis, Mamak, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:26   MERSİN TUTUKLANAN KATİL ZANLISI ZAVALLI ÇOCUK, ÜZÜLDÜM ONA
10:25   (Özel) Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor
10:25   Kilis'te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek
10:25   Bursa'dan Rusya'ya S-400'e karşılık börek servisi
10:25   Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
10:24   Kangren olan bacağı kesilen leyleğe protez takılacak
10:24   Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı