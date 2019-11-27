Güvenlik güçlerine destek için bisikletiyle 1200 kilometre yol kat etti

BARIŞ Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bisikletiyle yaklaşık 1200 kilometrelik yol kat edip, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Fahrettin Şener, güvenlik güçlerine Türk bayrağı hediye etti.

Balıkesir Susurluk'ta AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Şener, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bisikletiyle yola çıktı. Yaklaşık 1200 kilometre yol kat edip kente Hatay'a ulaşan Şener, ilk ziyaretini İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a yaptı. Yavuz'a Türk bayrağı hediye eden Şener, daha sonra geldiği Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nda görev alan Jandarma personeli ile Reyhanlı- Antakya karayolu üzerinde görev yapan Emniyet Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Şener, ziyareti sırasında güvenlik kuvvetlerine Türk Bayrağı hediye ederek, başarılar diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere karşı sınır güvenliğini korumak amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bisikleti yola çıktığını söyleyen Şener, "Farkındalık oluşturmak amacıyla sınır birliklerinde görev yapan güvenlik kuvvetlerine destek olmak ve başarı dilemek amacıyla geldim. Ziyaretimde hem bölgede görev yapan güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret ettim ve hem de Türk bayrağı hediye ederek başarı diledim" dedi.

Şener, Hatay ziyareti öncesinde de Türkiye'nin farklı illerine gittiğini ve toplamda 6 bin kilometre yolu bisiklet ile kat ettiğini söyledi.