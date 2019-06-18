18.06.2019 23:07
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Güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına döşenen patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına döşenen patlayıcı imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başak köyü mevkisinde güvenlik güçlerinin kullandığı stabilize yolda mayın arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, teröristlerce yola döşenmiş el yapımı patlayıcı tespit etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, patlayıcıyı imha etmek için yolu trafiğe kapattı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, kabloyla uzaktan kumanda ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.Güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK
Kaynak: AA
PKK, Silopi, Şırnak, Güncel

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