12.06.2019 00:48
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Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Tunceli'de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Tunceli'de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Tunceli, 3. Sayfa

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