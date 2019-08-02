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Güvenlik kameraları huzur ve mutluluk getirdi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'ne kurulan güvenlik kameraları köye huzur ve mutluluk getirdi.

02.08.2019 09:40 Güvenlik kameraları huzur ve mutluluk getirdi
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'ne kurulan güvenlik kameraları köye huzur ve mutluluk getirdi. Pek çok olayın yaşandığı kırsal Kocagür Mahallesi'nde güvenlik kameralarının kurulması ile olaylar neredeyse sona erdi. Güvenlik kameralarının özellikle hırsızlık mallarının alınıp satılması sıkıntıları da bitirdiğini belirten Muhtar Orhan Akrancı, köye güvenlik kamerası kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek "En büyük sıkıntı ve sorunumuz köyümüzün adının olumsuzluklarla anılmasıdır. Tüm çalışmalarım eğitim üzerine, köyden üniversiteye gidip diplomasını alan bir genç çıkmadan ölürsem gözüm açık gidecek" dedi.

"Güvenlik kamerası otokontrol sistemi de oluşturdu"

Aydın'ın en dezavantajlı kırsal mahallelerinden biri olan Kocagür'de iki dönemdir muhtarlık yapan Orhan Akrancı, güvenlik kameralarının toplumda oto kontrol sistemi oluşturduğunu söyledi. Madde bağımlılığından, hırsızlık olaylarına kadar pek çok olumsuzluğun yaşandığı köyde, güvenlik kamerası kurulduktan olay sayısının kendiliğinden düştüğünü belirten Muhtar Akrancı, "Eskiden bütün sıkıntılar bizim köyümüzde olurdu. Valimiz'den Büyükşehir Belediyemize işadamlarından bağlı bulunduğumuz Efeler Belediyesi'ne kadar güvenlik kamerası talebimizi ilettik. Sağ olsunlar derdimizi dinleyip köyümüze güvenlik kamerası kurdular. Şimdi sakin ve olaylardan uzak huzurlu ve mutlu bir Kocagür ortaya çıktı" diye konuştu.

"Sürekli kontrol altında tutuyor"

Kendisinin de Kocagür'de doğup büyüdüğünü ve en çok dışarda oluşan ön yargıya üzüldüğünü belirten Muhtar Orhan Akrancı, "Maalesef bazı art niyetliler köyümüzü kirli işlerin merkezi haline getirmek istiyordu. Bunu önlemek için kurduğumuz güvenlik kamerasını bizzat kendim de sürekli kontrol ediyorum. İhtiyaç halinde güvenlik güçlerimiz de görüntüleri kontrol ediyor. Şu anda 5 kamera ile kayıt yapılıyor. Proje kapsamında takılacak olan diğer 11 kamera da takıldığında köyümüzün olumsuz imajının tamamen sona ereceğine inanıyorum" diyerek bir an önce diğer kameraların da takılması için yetkililerden yardım istedi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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