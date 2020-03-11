Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı
Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli şahıs başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.
11.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:09
Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep 'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli şahıs başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde Boyacı Mahallesinde, 25 Şubat 2020 tarihinde ise Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.Yakalanan şahıslardan birinin bir iş yerinin güvenlik kameralarını çalma anları ise başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.Çalışamalar sonrası yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP - Gaziantep 'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli şahıs başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde Boyacı Mahallesinde, 25 Şubat 2020 tarihinde ise Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.Yakalanan şahıslardan birinin bir iş yerinin güvenlik kameralarını çalma anları ise başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.Çalışamalar sonrası yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı