Menü
Haberler ›› Güncel ››Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı - Güncel

Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalarken başka bir güvenlik kamerasınca görüntülenen iki zanlı tutuklandı.

11.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:22
Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı
Gaziantep 'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalarken başka bir güvenlik kamerasınca görüntülenen iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Boyacı Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kameralarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki zanlının kimliklerini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin farklı tarihlerde çok sayıda hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların bir iş yerinin güvenlik kameraları sökmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi Güncel
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
İletişim Uzmanı, Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı