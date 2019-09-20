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(güvenlik kamerası görüntüleriyle) okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci pencereden düştü.

ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.

20.09.2019 18:22(güvenlik kamerası görüntüleriyle) okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci pencereden düştü.
ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kıraç mahallesinde bulunan ortaokulda saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre, 5. sınıf öğrencisi Suriyeli Omar S. okuldan kaçmaşa çalışırken 3. kat penresinden düştü. Yaralı öğrenci için okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı öğrenci okul bahçesindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralı öğrenci
-Sağlık ekipleri
-Yaralının ambulansa alınması
-okuldan detaylar
-Düşme anı (ek)



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Kaynak: DHA

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