Güvenlik Kamerası Takmayanlar Yandı

Kırklareli
'nde 'piroteknik madde' satışı yapan iş yerlerine güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Piroteknik maddeler 87/12028 karar sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi, usul ve esaslarına ilişkin tüzük kapsamında patlayıcı madde olarak sınıflandırılmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu süreç içerisinde piroteknik maddeler terör örgütleri tarafından elde edildikleri takdirde el yapımı patlayıcı madde olarak güvenlik kuvvetlerimize ve vatandaşlarımıza karşı kullanılarak, devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğinden piroteknik maddeler hassasiyetle takibi önem arz etmektedir" denildi.
Suçun ve suçlunun her türlü çeşidi ile daha etkin olarak mücadele edebilmek, caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra ise faillerinin tespiti ve delillerin incelenebilmesi açısından Kırklareli'nde faaliyet gösteren ve 87/12028 karar sayılı tüzük hükümlerine göre ruhsatlandırılan 1. 2. ve 3. grup satışı izni bulunan bayilerin ve patlayıcı madde depolarının sürekli geçici ve gizli güvenlik kamerası ile korunmakla yükümlü olduğu belirtilen açıklamada, "Güvenlik kamerası kurulacak iş yerleri sahipleri ya da mesul müdürleri bu kararın kendilerine tebliğinden sonra iki ay içerisinde güvenlik kamerası takmakla yükümlüdürler. Yapılacak kontrollerde güvenlik kameralarının belirtilen sürede kurulmaması fonksiyonel halde olmaması ya da Valilik kararı hükümlerine aykırı davranması durumunda İl İdaresi kanununun 66. Maddesi ve kabahatler kanununun 32. Maddesi uygulanır" ifadeleri yer aldı. - KIRKLARELİ
Kırklareli
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:51